Noida News: भूखंड सब-डिवीजन के लिए पोर्टल लांच करेगा प्राधिकरण
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:40 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:40 PM IST
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भूखंडों के सब-डिवीजन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लांच करेगा। इससे आवंटियों और आबादी भूखंड वाले काश्तकारों को सुविधा मिलेगी। अभी यह प्रक्रिया मैनुअल होने के कारण लोगों को प्राधिकरण के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और आवेदन लंबित रहते हैं। ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने के बाद प्रक्रिया की निगरानी सीईओ और एसीईओ स्तर से भी की जा सकेगी। प्राधिकरण पोर्टल के निर्माण और रखरखाव पर करीब 50 लाख रुपये खर्च करेगा। ब्यूरो
विज्ञापन