Noida News: चोरी की बाइक के साथ 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:38 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:38 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है।पुलिस के अनुसार रविवार की रात पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एसोटेक बिल्डिंग के पीछे शिव मंदिर, छलेरा की ओर जाने वाले रास्ते पर काले रंग की बिना नंबर की बाइक पर एक संदिग्ध युवक काफी देर से खड़ा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया।आरोपी की पहचान 19 वर्षीय अंगद हलदर के रूप में हुई और वह बाइक के दस्तावेज दिखाने में भी असमर्थ रहा। पुलिस की जांच में पता चला कि बाइक के संबंध में दिल्ली के न्यू अशोक नगर ईस्ट थाने में 16 मार्च 2026 को चोरी की प्राथमिकी दर्ज है। थाना प्रभारी डी पी शुक्ला ने बताया कि युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो
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