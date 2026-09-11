Noida News: क्रेडिट कार्ड मशीन से किया हमला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-126 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कंपनी में सुपरवाइजर ने अपने कर्मचारी पर स्वाइप मशीन से हमला कर दिया। इससे पीड़ित की दाहिनी आंख में गंभीर चोट आ गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में प्रमोद कुमार ने बताया कि एक अगस्त को सेक्टर-126 स्थित इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड में सुपरवाइजर उपदेश कुमार ने बिलिंग काउंटर पर रखी क्रेडिट कार्ड मशीन से हमला किया। इसके बाद परिजन उन्हें आगरा के निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां से उन्हें दिल्ली के एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी सुमनेश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।