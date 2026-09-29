Noida News: जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने जीते छह स्वर्ण
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 08:02 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 08:02 PM IST
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फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर में आयोजित जूनियर ओपन एथलेटिक्स जिला स्तरीय चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए छह स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता का आयोजन सिटी हॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।
जिला एथलीट एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्ग और स्पर्धाओं में प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंडर-20 वर्ग की 3000 मीटर और पांच किलोमीटर दौड़ में इमरान ने स्वर्ण पदक जीता। अंडर-18 की 3000 मीटर दौड़ में प्रियम, अंडर-20 की 400 मीटर में यश, अंडर-18 की 100 मीटर में देव और अंडर-20 की 200 मीटर दौड़ में देव शर्मा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। सभी विजेता खिलाड़ियों के कोच अमित भाटी हैं। उन्होंने राज्य स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर में आयोजित जूनियर ओपन एथलेटिक्स जिला स्तरीय चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए छह स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता का आयोजन सिटी हॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।
जिला एथलीट एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्ग और स्पर्धाओं में प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंडर-20 वर्ग की 3000 मीटर और पांच किलोमीटर दौड़ में इमरान ने स्वर्ण पदक जीता। अंडर-18 की 3000 मीटर दौड़ में प्रियम, अंडर-20 की 400 मीटर में यश, अंडर-18 की 100 मीटर में देव और अंडर-20 की 200 मीटर दौड़ में देव शर्मा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। सभी विजेता खिलाड़ियों के कोच अमित भाटी हैं। उन्होंने राज्य स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।
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