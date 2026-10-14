Noida News: एथलीट जय आज पीएम से मिलेंगे

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ग्रेटर नोएडा(संवाद)। एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर दो पदक जीतने वाले गौतमबुद्ध नगर के एथलीट जय कुमार नागर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जय समेत खेलों में पदक हासिल करने वाले करीब 85 खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। एथलीट के पिता राकेश कुमार ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जय बुधवार को ही दिल्ली के ताज होटल पहुंच गया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात की खबर से परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों को उम्मीद है कि यह अवसर जय के खेल करियर के लिए यादगार साबित होगा।