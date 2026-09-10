Noida News: खैरपुर गुर्जर में विकास कार्यों की कमियां दूर कराने का आश्वासन

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित खैरपुर गुर्जर गांव में आरसीसी समेत अन्य विकास कार्यों में सामने आई कमियों का अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। समाजसेवी प्रवीण कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी से गांव में वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर जांच कराने का आग्रह किया था। इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने गांव की विभिन्न गलियों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने जाटव समाज समेत अन्य बस्तियों में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति देखी और कमियों को नोट किया। जीएम (रिटायर्ड) पीपी सिंह ने समस्याओं का जल्द निस्तारण कराने और विकास कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा कराने का आश्वासन दिया।

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