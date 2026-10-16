Noida News: आश्रम वॉरियर्स ने 8 विकेट से जीता मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर- 80 स्थित इंपीरियल क्रिकेट मैदान में शुक्रवार सुबह अल्टीमेट क्रिकेट बैटल सीजन-5 का लीग मैच खेला गया। मुकाबले में आश्रम वॉरियर्स ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए मिरकल मेकर्स 145 रन पर सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आश्रम वॉरियर्स ने 2 विकेट गवां कर 151 रन पर जीत दर्ज की। मिरकल के बीरू 85 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने। वहीं आश्रम के सागर 3 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।