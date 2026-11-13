Noida News: शहर में तैयार किए गए कृत्रिम घाट

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। छठ महापर्व को लेकर शहर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दादरी में भगवान विश्वकर्मा एवं छठ पूजा समिति ने कृत्रिम घाट तैयार कराया है। यह घाट सिद्धि विनायक स्कूल के पीछे बनाया गया है। वहीं, सेक्टर ईटा-1, सेक्टर-36 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी तैयारियां पूरी हैं। गौड़ सिटी झील पार्क और नेफोवा फाउंडेशन समेत विभिन्न स्थानों पर घाट और बेदी का निर्माण पूरा हो गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूजा की व्यवस्था की गई है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं।