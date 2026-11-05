Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Arpit won two national medals in badminton

Noida News: अर्पित ने बैडमिंटन में जीते दो राष्ट्रीय पदक

Thu, 05 Nov 2026 06:33 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:33 PM IST
विज्ञापन
Arpit won two national medals in badminton
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गौतमबुद्ध नगर के उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी अर्पित बालियान ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। मुंबई में 27 अक्टूबर से एक नवंबर तक आयोजित ऑल इंडिया सब-जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में उन्होंने अंडर-13 वर्ग के सिंगल्स में स्वर्ण और डबल्स में कांस्य पदक जीता। देशभर के खिलाड़ियों के बीच अर्पित ने आत्मविश्वास के साथ मुकाबले खेले। सिंगल्स में खिताब जीतने के साथ डबल्स में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। फ्यूजन होम्स निवासी अर्पित की इस उपलब्धि पर परिवार और अकादमी में खुशी का माहौल है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed