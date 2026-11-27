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पूर्वी दिल्ली। मंडोली चुंगी पर यातायात की समस्या दूर करने के लिए दोनों फ्लाईओवर को जोड़ने, रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास बनाने और सेवाधाम रोड चौड़ी करने की मांग उठाई गई है। यमुनापार यूनाइटेड आरडब्ल्यूए फेडरेशन और सबोली गांव सहित आसपास की आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को जनसुनवाई शिविर में एसडीएम गोकलपुर के सामने यह मांग रखी। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को भी मांग पत्र देकर इस दिशा में जल्द कार्रवाई करने की अपील की है।यमुनापार यूनाइटेड आरडब्ल्यूए फेडरेशन और सबोली गांव आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने बताया कि मंडोली चुंगी पर वजीराबाद रोड के दोनों फ्लाईओवर अलग-अलग बने होने के कारण आसपास के इलाकों के लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। सबोली, मंडोली, हर्ष विहार, नंदनगरी और सेवाधाम रोड की ओर जाने वाले लोगों को जाम और अव्यवस्थित यातायात का सामना करना पड़ता है। आरडब्ल्यूए का दावा है कि इस क्षेत्र में छह लाख से अधिक लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है।चौधरी के अनुसार, 31 अक्तूबर को भी जनसुनवाई शिविर में एसडीएम गोकलपुर के सामने अंडरपास और फ्लाईओवर निर्माण की मांग रखी गई थी। एसडीएम ने इस पर संज्ञान लेते हुए 12 नवंबर को पीडब्ल्यूडी के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को उचित कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, लेकिन अब तक मौके पर काम शुरू नहीं हुआ है।दिल्ली की ओर का काम अधूराआरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्ष 2016 में मंडोली चुंगी-अशोक नगर फ्लाईओवर के नीचे सबोली-मंडोली श्मशान घाट के पास रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास बनाने के लिए 4.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। रेलवे ने अपने हिस्से का निर्माण कर दिया, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन बीच में आने के कारण पीडब्ल्यूडी की ओर से काम पूरा नहीं हो सका।तीन प्रमुख मांगें रखींजनसुनवाई में आरडब्ल्यूए ने मंडोली चुंगी-अशोक नगर फ्लाईओवर के नीचे रेलवे लाइन पर अधूरे अंडरपास का निर्माण जल्द पूरा कराने, अशोक नगर और गगन सिनेमा-भोपरा फ्लाईओवर को जोड़कर नंदनगरी व सेवाधाम की ओर लूप बनाने तथा मंडोली चुंगी पर अंडरपास और सेवाधाम रोड का चौड़ीकरण कराने की मांग की। आरडब्ल्यूए के मुताबिक, वर्ष 1999 और 2019 में भी यह प्रस्ताव दिए गए थे। इन कार्यों के पूरा होने से सबोली, मंडोली, हर्ष विहार और नंदनगरी के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।