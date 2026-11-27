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- 18 से 25 नवंबर तक चलाया गया ऑपरेशन चक्र, बरामद वाहनों से कई चोरी के मामले सुलझे



अमर उजाला ब्यूरो

पूर्वी दिल्ली।

शाहदरा जिला पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने और चोरी के वाहनों को बरामद करने के लिए सात दिन तक विशेष अभियान चलाया। ऑपरेशन चक्र के तहत पुलिस ने 181 चोरी के वाहन बरामद किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 18 से 25 नवंबर तक चले इस अभियान में जिले के विभिन्न थानों और विशेष इकाइयों की 15 पुलिस टीमों को लगाया गया था। डीसीपी शाहदरा राजेंद्र प्रसाद मीणा के अनुसार अभियान के दौरान चोरी के वाहनों की पहचान करने, संदिग्ध और लावारिस वाहनों की जांच करने और वाहन चोरी के मामलों में शामिल लोगों का पता लगाने पर काम किया गया। पुलिस टीमों ने वाहन के नंबर और अन्य जानकारी को पुलिस रिकॉर्ड से मिलाकर जांच की। जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर चोरी के वाहनों को बरामद किया गया।

-15 पुलिस टीमों ने 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया, दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग जिलों से जुड़े वाहन भी मिले