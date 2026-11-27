वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल ने कथित फर्जी डॉक्टर रामकिशोर महावर के अस्पताल में काम करने की खबरों को गलत बताया है। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महावर की उनके यहां न तो स्थायी और न ही संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर कभी नियुक्ति हुई है। अस्पताल के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी उसकी नियुक्ति से जुड़ा कोई विवरण नहीं है। दरअसल, राजस्थान पुलिस ने कथित फर्जी मेडिकल डिग्री रैकेट के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में रामकिशोर महावर का नाम सामने आया है। आरोप है कि उसने बारहवीं, एमबीबीएस और एमडी की फर्जी डिग्रियां बनवाई थीं। इन दस्तावेजों के लिए उसने कथित तौर पर 5.5 लाख रुपये दिए थे।कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया था कि महावर ने जून 2025 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सफदरजंग अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट के पद पर नौकरी हासिल की थी। अस्पताल ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि यह जानकारी पूरी तरह गलत है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, संस्थान में कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती है। अस्पताल मरीजों की सुरक्षा और संस्थान की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं, जांच में दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने भी कथित तौर पर स्पष्ट किया है कि महावर उनके यहां पंजीकृत नहीं था और उसके पास मौजूद रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र फर्जी है। पुलिस इस पूरे मामले में फर्जी डिग्रियां तैयार करने और बेचने वाले नेटवर्क की जांच कर रही है।