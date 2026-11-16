Noida News: अर्नव ने जीता राउंड ऑफ मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। गंगटोक में 16 से 21 नवंबर तक जारी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में सोमवार को नोएडा अर्नव यादव ने अगले राउंड में जगह बनाई। बालक एकल के राउंड ऑफ 128 मुकाबले में नोएडा के अर्नव यादव ने दिव्यम केजरीवाल को 17-5 और 15-5 से मात देकर अगले जगह पक्की की। वहीं कपिल सलोनिया और गोरखपुर की आदित्य यादव की जोड़ी को मिश्रित युगल में बाय के बाद राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई।