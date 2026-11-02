Noida News: छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक आवेदन

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ग्रेटर नोएडा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) खोल दिया गया है। विद्यार्थी शीर्ष श्रेणी शिक्षा योजना के तहत 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसोदिया ने बताया कि योजना का लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और विमुक्त घुमंतू जनजातियों के पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा। जिले के शिक्षण संस्थानों को पात्र विद्यार्थियों के आवेदन निर्धारित समय में पोर्टल पर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो