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Noida News: सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन मांगे जा रहे

Mon, 02 Nov 2026 06:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:25 PM IST
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Applications are being invited under the mass marriage scheme.
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गौतमबुद्ध नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 20 नवंबर को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। जिले को इस वर्ष योजना के तहत 40 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य मिला है। अब तक आठ जोड़ों ने आवेदन किया है, जिनकी पात्रता की जांच की जा रही है। वहीं, योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि जिले में इस वर्ष मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 40 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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