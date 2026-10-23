फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Application deadline for Safe City project tender extended once again

Noida News: सेफ सिटी परियोजना के टेंडर में आवेदन का समय फिर बढ़ा

Fri, 23 Oct 2026 09:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 09:54 PM IST
विज्ञापन
Application deadline for Safe City project tender extended once again
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने सेफ सिटी योजना परियोजना के टेंडर में आवेदन करने का समय 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब कंपनियां 10 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगी। इसके पहले भी दो बार प्राधिकरण समय बढ़ा चुका है। समय बढ़ाने का कारण प्राधिकरण अधिकारियों ने इच्छुक एजेंसियों की तरफ से आवेदन के लिए की गई मांग को बताया है। यह परियोजना 2024 से फाइलों में हैं। अप्रैल 2025 में प्राधिकरण ने परियोजना का टेंडर जारी किया था। लेकिन फिर 7 महीने बाद नवंबर में रद कर दिया गया था। अब दोबारा प्राधिकरण की तरफ से जारी किए गए टेंडर में भी समय बढ़ाया जा रहा है। सेफ सिटी परियोजना के तहत शहर में 561 लोकेशन पर 1949 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। परियोजना की निर्माण लागत करीब 212 करोड़ रुपये अनुमानित है। प्राधिकरण के जीएम एस पी सिंह ने बताया कि प्री-बिड बैठक की जा चुकी है। आवेदन लेने के लिए समय बढ़ाया गया है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed