Noida News: बोर्ड परीक्षा आवेदन में अब अपार आईडी अनिवार्य

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में अब विद्यार्थियों की अपार आईडी दर्ज करना अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देश के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्र शेखर ने जिले के सभी विद्यालयों को निर्धारित समय सीमा में पात्र विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। विद्यालयों से कहा गया है कि कोई भी पात्र विद्यार्थी अपार आईडी से वंचित न रहे।जिले के 174 विद्यालयों में कक्षा नौवीं और 11वीं के विद्यार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भी भरे जा रहे हैं। आवेदन के दौरान विद्यार्थियों की अपार आईडी दर्ज की जानी है। ऐसे में जिन विद्यार्थियों की आईडी अभी तक नहीं बनी है, उनकी प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।अपार (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) विद्यार्थियों की स्थायी डिजिटल शैक्षिक पहचान के रूप में काम करेगी। इसके माध्यम से विद्यार्थी का शैक्षिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा। अंकपत्र और प्रमाणपत्र को डिजिलॉकर से जोड़ने में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। अपार आईडी में विद्यार्थी का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, परीक्षा परिणाम और अन्य शैक्षिक उपलब्धियों से संबंधित रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकता है।अपार आईडी के माध्यम से विद्यार्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त करने में सुविधा होगी। विद्यार्थी के एक राज्य से दूसरे राज्य में पढ़ाई के लिए जाने पर भी उसका शैक्षिक रिकॉर्ड उपलब्ध रह सकेगा।जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्र शेखर ने बताया कि सभी विद्यालयों को विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में इसे दर्ज किया जाना है। प्रयास है कि निर्धारित समय सीमा में शत-प्रतिशत पात्र विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार हो जाए।