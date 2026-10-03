Noida News: इको विलेज-1 में 10 को एओए चुनाव
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:32 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:32 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट की बड़ी सोसाइटी सुपरटेक इको विलेज-1 में पहली बार एओए चुनाव होने जा रहा है। सोसाइटी में करीब 7,000 परिवार रहते हैं। एओए प्रेसिडेंट के अनुसार, सदस्यता फॉर्म भरने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है और शनिवार को फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद वोटर लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। डिप्टी रजिस्ट्रार की देखरेख में होने वाले चुनाव के लिए 10 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। चुनाव के बाद नई एओए के गठन से निवासियों को मेंटेनेंस, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है।
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