मिठाइयों के बाजार में उतरी अनमोल इंडस्ट्रीज, सहारनपुर से शुरू की 'अब हर मिठास भी अनमोल' थीम वाली खास रेंज

अनमोल इंडस्ट्रीज ने त्योहारी सीजन से पहले भारतीय मिठाइयों के बाजार में एंट्री की है। कंपनी ने ‘अब हर मिठास भी अनमोल’थीम के तहत रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी और बेसन लड्डू की नई रेंज सहारनपुर में लॉन्च की है।

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कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग एंड इनोवेशन अमन चौधरी ने कहा कि सहारनपुर में यह लॉन्च भारतीय मिठाइयों की कैटेगरी में हमारी मौजूदगी मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी और बेसन लड्डू त्योहारों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयां हैं। हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंचने पर रहेगा।इस मौके पर सीनियर मैनेजर मार्केटिंग मिथिलेश कुमार मिश्रा, एसएस सहारनपुर अनुज सिंघल, आरएसएम वेस्ट यूपी/उत्तराखंड हरीश कुमार आयलानी और एएसएम अमित कपिल समेत पूरी टीम मौजूद रही।