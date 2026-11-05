Noida News: ई-कॉमर्स पार्सल की आड़ में एयरपोर्ट पर तैनात इंजीनियर चला रहा था तस्करी का नेटवर्क

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नंबर गेम- 12.2 किलो गांजा बरामद- 200 से 250 रुपये मिलते के डिलीवरी बॉय को- 25 से 30 ग्राम की पुड़िया की करते थे सप्लाईमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। ई-कॉमर्स पार्सल की आड़ में दिल्ली-एनसीआर में गांजे की तस्करी का नेटवर्क चलाया जा रहा था। गिरोह के आरोपी अमेजन के नाम वाले प्रिंटेड पैकेट में गांजे की छोटी-छोटी पुड़िया रखकर ग्राहकों तक पहुंचाते थे। आरोपी व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेकर कॉलेजों, पीजी, हॉस्टलों और फ्लैटों में रहने वाले युवाओं को गांजे की सप्लाई करते थे। कोतवाली सेक्टर-58 पुलिस ने गिरोह का खुलासा करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात तकनीकी इंजीनियर मनीष कुमार झा और उसके साथी डिलीवरी बॉय सुमित राघव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 12.2 किलो गांजा, एक बाइक, दो मोबाइल फोन और अमेजन प्रिंटेड 42 पैकेट बरामद हुए हैं।डीसीपी नोएडा प्रीति यादव ने बताया कि 4 नवंबर की रात सेक्टर-58 पुलिस की टीम मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान स्थानीय इंटेलिजेंस से मिली सूचना पर सेक्टर-57 स्थित रेडिसन कट के पास एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। उसकी पहचान सुमित राघव के रूप में हुई। तलाशी में उसके कंधे पर टंगे बैग से 1.9 किलो गांजा मिला। इसे 25 से 30 ग्राम की छोटी-छोटी पुड़िया में रखा गया था। पैकेटों पर अमेजन डॉट इन छपा हुआ था।पूछताछ में सुमित ने बताया कि वह मनीष से गांजा लेकर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करता था। मनीष व्हाट्सएप के जरिये ग्राहकों से ऑर्डर लेता था। ग्राहक अपनी मांग और लोकेशन भेजते थे, जिसके बाद सुमित बाइक से तय स्थान पर पार्सल पहुंचा देता था। प्रत्येक डिलीवरी के बदले उसे 200 से 250 रुपये मिलते थे। डिलीवरी की रकम ऑनलाइन मनीष तक पहुंचाई जाती थी।पूर्वोत्तर के राज्यों से मंगवाता था गांजे की खेपसुमित से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने ईएसआई कॉलोनी, सेक्टर-56 के पास से मनीष कुमार झा को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 10,300 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक, मनीष पूर्वोत्तर के राज्यों से गांजे की खेप मंगवाता था और व्हाट्सएप पर मिले ऑर्डर के आधार पर दिल्ली-एनसीआर में इसकी सप्लाई करवाता था। गिरोह के निशाने पर खासतौर पर कॉलेजों, हॉस्टलों, पीजी और फ्लैटों में रहने वाले युवा थे। मनीष ग्राहकों से संपर्क कर ऑर्डर और डिलीवरी की व्यवस्था संभालता था, जबकि सुमित बाइक से गांजा पहुंचाता था।दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी इंजीनियर है मनीषएडीसीपी अभय कुमार मिश्र के मुताबिक, मनीष मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। वह वर्तमान में गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में रह रहा था और दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। सुमित भी खोड़ा कॉलोनी में रहता था। दोनों ने तस्करी के काम में अलग-अलग जिम्मेदारियां बांट रखी थीं।गुवाहाटी जेल में बंद साथी का नाम भी आया सामनेपुलिस पूछताछ में गिरोह से जुड़े अमित नाम के एक अन्य व्यक्ति की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, अमित गांजा तस्करी के एक मामले में पहले से गुवाहाटी जेल में बंद है। अब पुलिस नॉर्थ ईस्ट से गांजे की खेप भेजने वाले नेटवर्क, गिरोह के अन्य सदस्यों और ग्राहकों के बारे में जानकारी जुटा रही है।दोनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली सेक्टर-58 में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।