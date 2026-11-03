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Noida News: प्रदूषणमुक्त दिवाली मनाने की अपील

Tue, 03 Nov 2026 07:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:36 PM IST
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An appeal to celebrate a pollution-free Diwali
ग्रेटर नोएडा के रामाज्ञा स्कूल में वार्षिक उत्सव एवं ‘उमंग दिवाली मेला आयोजित किया गया।स्रोत स्
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर डेल्टा-2 स्थित रामाज्ञा स्कूल में वार्षिक उत्सव व उमंग दिवाली मेला धूमधाम से मनाया गया। नुक्कड़ नाटक ने विशेष रूप से लोगों का ध्यान खींचा। इसके जरिये पटाखे न जलाने और प्रदूषणमुक्त दिवाली मनाने की अपील की गई। चौधरी प्रवीण भारतीय ने कहा कि बच्चों को प्रतिभा दिखाने के लिए ऐसे मंच मिलना जरूरी है। वहीं आलोक नागर ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार और सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। प्रधानाचार्या श्रेष्ठता त्रिपाठी ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। ब्यूरो
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