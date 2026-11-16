Noida News: डीजल में मिलावट का आरोप, दो पंपों पर बिक्री रोकी

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- लोगों का आरोप है कि डीजल भरवाने के बाद वाहनों हो गए खराब, जांच रिपोर्ट का इंतजारमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट में दो पेट्रोल पंप के डीजल से वाहनों के खराब होने का आरोप लगे हैं। लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की। प्रशासन ने दोनों पेट्रोल पंप से डीजल के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। दोनों पंपों पर डीजल की बिक्री रोक दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं शहर के कई अन्य पंप पर भी इस तरह की शिकायत आ रही है।रविवार को ग्रेनो वेस्ट के सैनी गांव के पास 130 मीटर पर स्थित एचपी के एक पंट्रोल पंप की शिकायत मिली थी। वहां लोगों ने आरोप लगाया कि पंप के डीजल में मिलावट की जा रही है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों ने आरोप लगाया है कि अब तक 20 से अधिक गाड़ियां खराब हो चुकी है। चार माह पहले ही खरीदी गई एक नई कार भी खराब हो गई है। वहीं सोमवार को 130 मीटर रोड पर मिगसन गोल चक्कर के पास स्थित एक पंप पर मिलावटी डीजल की बिक्री का आरोप लगे।जिला पूर्ति अधिकारी निलेश उत्पल ने बताया कि दोनों ही पेट्रोल पंप का संचालन कंपनी करती है। टीम ने रविवार को सैनी गांव और सोमवार को मिगसन गोल चक्कर के पास स्थित पंप की जांच की। जांच के दौरान माप देखी गई। जबकि दोनों पंप पर डीजल के दोनों टैंक से नमूने लिए गए है। जांच रिपोर्ट आने के बाद डीजल में मिलावट का पता चलेगा।सेक्टर पी-3 निवासी आदित्य भाटी ने बताया कि उसके दोस्त रोहित निवासी राजपुर ने औद्योगिक सेक्टर साइट-4 स्थित एक पंप से डीजल भरवाया था। जिसके बाद कार खराब हो गई। उसने वर्कशॉप पर कार की जांच कराई तो पता चला कि ईंधन में मिलावट होने के कारण ऐसा हुआ है। वारंटी व गारंटी में होने के बाद भी कंपनी ने कार को बनाने से इन्कार कर दिया। कंपनी ने कार में मरम्मत का एक लाख से अधिक बिल थमाया है।