Noida News: शिक्षा और समानता के अवसर का संदेश
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:02 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:02 PM IST
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दादरी (संवाद)। महिला समानता दिवस पर उम्मीद संस्था द्वारा संचालित निशुल्क पुस्तक बैंक के माध्यम से शिक्षा और समान अवसर का संदेश दिया गया। संस्था के संस्थापक डॉ. देवेंद्र कुमार नागर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की सबसे मजबूत नींव शिक्षा है। जब बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर और आगे बढ़ने का अधिकार मिलता है। समाज और राष्ट्र वास्तविक प्रगति की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा और बेटी दोनों समान हैं। शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है।
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