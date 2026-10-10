Noida News: किशोरी को भगा ले जाने का आरोप

विज्ञापन

दादरी (संवाद)। जारचा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से सोलह वर्षीय किशोरी को बहला कर भगा ले जाने के मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगी है। प्रभारी निरीक्षक कैलाश नाथ ने बताया कि कोतवाली जारचा क्षेत्र के एक गांव में सोलह वर्षीय किशोरी परिवार के साथ रहती है। सात अक्तूबर को रात्रि में बुलंदशहर जनपद तोता नंगला गांव निवासी एक युवक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। किशोरी को तलाश किया गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। किशोरी के पिता ने कोतवाली में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस किशोरी व आरोपी की तलाश में लगी है।