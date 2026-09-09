फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Absconding criminal wanted under the Gangster Act, with a reward on his head, arrested.

Noida News: गैंगस्टर एक्ट में फरार 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

Wed, 09 Sep 2026 08:35 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 08:35 PM IST
विज्ञापन
Absconding criminal wanted under the Gangster Act, with a reward on his head, arrested.
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

नोएडा। कोतवाली सेक्टर-126 पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वर्ष 2022 से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान फतेहपुर निवासी सुरेश (52) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे कालिंदी कुंज रोड स्थित ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन के पीछे फुटओवर ब्रिज के पास से दबोचा। पुलिस के मुताबिक, सुरेश के खिलाफ सेक्टर-20 थाने में वर्ष 2022 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद से वह लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम मैनुअल इंटेलिजेंस, गोपनीय सूचना और सर्विलांस की मदद से तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में जानकारी मिली, जिसके आधार पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी संजय पहाड़िया के संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य था। गिरोह के सदस्य पहले रेकी कर ऐसे मकान और प्रतिष्ठान चिह्नित करते थे, जहां चोरी करना आसान हो। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया जाता था। ताला तोड़ने और परिसर में प्रवेश के लिए ड्रिल मशीन, छैनी, पेचकस, हथौड़ी और लोहे की आरी जैसे औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस के अनुसार, गिरोह चोरी की घटनाओं में एक्सयूवी-500 वाहन का भी इस्तेमाल करता था। चोरी का सामान बेचकर मिली रकम सदस्यों में बांटी जाती थी। सुरेश के कब्जे से पूर्व में चोरी का सामान, बिक्री से मिली नकदी और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद हो चुका है। एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि सुरेश के खिलाफ नोएडा के सेक्टर-20 और फेस-3 थाने में चोरी, हथियार और आबकारी अधिनियम समेत नौ मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में वह वांछित था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed