Noida News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनेगी ट्रैफिक डायवर्जन योजना

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। स्मॉग और सर्दियों में कोहरे के दौरान कम दृश्यता से होने वाले सड़क हादसों और जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर डायवर्जन योजना तैयार करेगी। करीब 24 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर हादसे या वाहन खराब होने की स्थिति में यातायात को वैकल्पिक रास्तों पर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए वैकल्पिक मार्गों की पहचान करने के साथ दुर्घटनास्थल पर टीम पहुंचने और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए भी मानक तय किए जाएंगे।डीसीपी ट्रैफिक सैय्यद अली अब्बास ने बताया कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दिल्ली, फरीदाबाद और गाजियाबाद से कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम है। इसको देखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कराई जा रही है। डायवर्जन के लिए चिह्नित रास्तों पर यातायात संबंधी बाधाओं को भी दूर कराया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर वाहनों को आसानी से वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जा सके।यमुना और ईस्टर्न पेरिफेरल पर भी तैयारीट्रैफिक पुलिस यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए भी सुरक्षा संबंधी योजना तैयार करेगी। इन मार्गों पर संकेतक, रेडियम और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच कर उन्हें दुरुस्त कराया जाएगा। इसका उद्देश्य कम दृश्यता के दौरान वाहन चालकों को समय रहते सड़क की स्थिति और आगे के रास्ते की जानकारी देना है, जिससे हादसों का खतरा कम किया जा सके।