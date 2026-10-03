Noida News: विद्यालय परिसर में लगा टूटे फर्नीचर का ढेर
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:47 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:47 PM IST
विज्ञापन
फोटो
यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के रामपुर बांगर गांव में स्थित कंपोजिट विद्यालय के परिसर में टूटे-फूटे फर्नीचर का ढेर लगा हुआ है। यह फर्नीचर आंगनवाड़ी केंद्र के सामने पड़ा है। इससे आंगनवाड़ी में आने वाले छोटे बच्चों को परेशानी होती है। टूटे हुए फर्नीचर से बच्चों के चोटिल होने का खतरा भी बना रहता है। विद्यालय की एक शिक्षिका ने बताया कि मेंटेनेंस का पैसा समय पर नहीं आने के कारण खराब फर्नीचर को हटाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि फर्नीचर को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। टूटे हुए फर्नीचर के आसपास बच्चों के पहुंचने से उनके चोटिल होने की आशंका बनी रहती है।
विज्ञापन
यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के रामपुर बांगर गांव में स्थित कंपोजिट विद्यालय के परिसर में टूटे-फूटे फर्नीचर का ढेर लगा हुआ है। यह फर्नीचर आंगनवाड़ी केंद्र के सामने पड़ा है। इससे आंगनवाड़ी में आने वाले छोटे बच्चों को परेशानी होती है। टूटे हुए फर्नीचर से बच्चों के चोटिल होने का खतरा भी बना रहता है। विद्यालय की एक शिक्षिका ने बताया कि मेंटेनेंस का पैसा समय पर नहीं आने के कारण खराब फर्नीचर को हटाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि फर्नीचर को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। टूटे हुए फर्नीचर के आसपास बच्चों के पहुंचने से उनके चोटिल होने की आशंका बनी रहती है।