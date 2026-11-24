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नोएडा (संवाद)। गुरु नानक जयंती के अवसर पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस और 7एक्स वेलफेयर टीम ने सेक्टर-62 स्थित मॉडल टाउन चौराहे पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही राहवीर योजना और पीएम राहत योजना की जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले नेक नागरिक को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। वहीं पात्र पीड़ितों को डेढ़ लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है। अभियान में ब्रजेश शर्मा सहित ट्रैफिक पुलिस के सुरेंद्र कुमार तिवारी और कपिल कुमार धामा मौजूद रहे।