सेक्टर-71 में सामा-चकेवा पर्व पर भाई-बहन के अटूट प्रेम, त्याग और विश्वास की परंपरा को साझा किया। अंतरराष्ट्रीय मैथिली परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि सामा-चकेवा की कथा भगवान श्रीकृष्ण की पुत्री सामा (श्यामा), उनके पति चारुवक्र और भाई साम्ब से जुड़ी है। इस दौरान बहनें मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं, पारंपरिक लोकगीत गाती हैं और पूर्णिमा की रात विसर्जन करती हैं। पर्व पर भाइयों को चूड़ा और मिठाई का खोईचा भी दिया जाता है।