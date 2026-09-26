Noida News: दुकानदार के मोबाइल से सात हजार रुपये ट्रांसफर

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में अकाउंट चेक करने के बहाने दो युवकों ने मोबाइल एसेसरीज दुकानदार के खाते से सात हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए। बिशनपुरा निवासी मानसिंह पीर बाबा कट के पास फुटपाथ पर मोबाइल एसेसरीज की दुकान चलाते हैं। उन्होंने बताया कि दो युवक ईयरबड्स खरीदने पहुंचे। इसके बाद हॉटस्पॉट मांगकर क्यूआर का फोटो खींचकर पैसा मंगाने के लिए किसी को भेजा। इसके बाद उन्होंने खाते में रुपये आने का दावा किया, जबकिरकम नहीं आई। इसके बाद आरोपियों ने दूसरा खाता जांच करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने मानसिंह का पासवर्ड देख लिया। दुकान पर दूसरा ग्राहक आने पर मानसिंह उसे देखने लगे। तभी आरोपियों ने पैसा आया या नहीं चेक करने के लिए उनका मोबाइल लेकर प्रशांत झा नाम के यूपीआई आईडी में सात हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए। फेज-1 थाना प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।