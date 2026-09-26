Noida News: स्पोर्ट्स कार्निवाल में 600 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

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संवाद न्यूज एजेंसी

नोएडा। सेक्टर-74 स्थित केप टाउन सोसाइटी में शनिवार को स्पोर्ट्स कार्निवाल का आयोजन किया गया। केप टाउन स्पोर्ट्स क्लब के अनुरोध पर आयोजित कार्यक्रम में गौरी शिकायत फाउंडेशन के संस्थापक एवं समाजसेवी मुकेश शर्मा के सहयोग से करीब 600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बच्चों से लेकर विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्निवाल में 50 और 100 मीटर दौड़, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और तैराकी समेत कई प्रतियोगिताएं हुईं। विजेता खिलाड़ियों और टीमों को ट्रॉफी व मेडल देकर सम्मानित किया गया। मुकेश शर्मा ने कहा कि उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर मंच देकर ओलंपिक स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। उन्होंने शहर की अन्य सोसाइटियों में भी ऐसे आयोजन कराने की बात कही। क्लब संस्थापक नवीन दुबे एडवोकेट ने आयोजन के लिए आभार जताया।

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