Noida News: महाराजा नैन सिंह कबड्डी टूर्नामेंट में भिड़ेंगी 55 टीमें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। ग्रामीण कबड्डी प्रतिभाओं को मंच देने के लिए एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित होगा। ग्रेटर नोएडा के बिसरख ब्लॉक स्थित कचेडा वारसाबाद गांव में 15 नवंबर को यह प्रतियोगिता होगी। महाराजा नैन सिंह कबड्डी टूर्नामेंट में करीब 55 टीमें हिस्सा लेंगी।ये टीमें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों से आएंगी। टूर्नामेंट दिन-रात प्रारूप में खेला जाएगा। इसमें टीमों के बीच नॉकआउट मुकाबले आयोजित होंगे। आयोजक सुबोध नागर ने बताया कि प्रतियोगिता में गांव की टीमों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक टीम के सभी खिलाड़ी एक ही गांव के निवासी होने चाहिए। खिलाड़ियों को गांव की पहचान से संबंधित पहचान पत्र के आधार पर खेलने की अनुमति मिलेगी। इससे दूसरे गांव के खिलाड़ियों को किसी अन्य गांव की टीम से खेलने पर रोक लगेगी। यह नियम गांव स्तर की प्रतिभा को बढ़ावा देगा।प्रतियोगिता का प्रारूप और उद्देश्यटूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली और हरियाणा से भी मजबूत टीमें पहुंचेंगी। सभी मुकाबले नॉकआउट आधार पर होंगे, जिससे हर मैच महत्वपूर्ण बनेगा। दिन और रात दोनों समय मैच होंगे। इससे यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। सुबोध नागर के अनुसार, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कबड्डी को बढ़ावा देना है। साथ ही स्थानीय खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच उपलब्ध कराना भी है।खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था और तैयारियांप्रतियोगिता के दौरान दूर-दराज से आने वाले खिलाड़ियों के लिए ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। आयोजन समिति खाने-पीने का भी प्रबंध करेगी। टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और खेल प्रेमियों के पहुंचने की उम्मीद है। आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विभिन्न टीमों से संपर्क करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।