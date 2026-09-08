Noida News: बिजली आपूर्ति बाधित होने पर 12 घंटे तक परेशान रहे 400 परिवार
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 08:48 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 08:48 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट की कैपिटल एथेना सोसाइटी में फॉल्ट के कारण करीब 12 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। इससे सोसाइटी के करीब 400 परिवार परेशान रहे। निवासियों का आरोप है कि जनरेटर का पर्याप्त पावर बैकअप भी नहीं दिया गया। उनका कहना है कि बिल्डर ने डीजी अकाउंट से 4500 रुपये काटकर कई खातों को नेगेटिव कर दिया। इसके बाद डीजी सप्लाई रोक दी गई। बिजली नहीं होने से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को परेशानी हुई। वहीं, वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों का काम भी प्रभावित रहा।
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