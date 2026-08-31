Noida News: भारत को जानो प्रतियोगिता में 3600 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:01 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:01 PM IST
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दादरी (संवाद)। भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित अखिल भारतीय भारत को जानो प्रतियोगिता क्षेत्र के 32 विद्यालयों में कराई गई। प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग के 1830 और वरिष्ठ वर्ग के 1770 सहित कुल 3600 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। शाखा अध्यक्ष एनके शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह रहा। प्रतियोगिता का अगला चरण अंतरविद्यालय स्तर पर 20 सितंबर को आयोजित किया जाएगा।
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