Noida News: नौ महीने से अधूरी सी-ब्लॉक की चहारदीवारी, सुरक्षा की चिंता
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:35 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:35 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर ज्यू-3 के सी-ब्लॉक के मुख्य द्वार की चहारदीवारी करीब नौ महीने से अधूरी पड़ी है। पुरानी दीवार जर्जर और कमजोर होने के कारण शिकायत के बाद उसे तोड़ दिया गया था, लेकिन अब तक नई चहारदीवारी का निर्माण नहीं हो सका है। इससे निवासियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। आरडब्ल्यूए उपाध्यक्ष पंकज शर्मा ने बताया कि खराब गुणवत्ता और कमजोर नींव के कारण पुरानी चहारदीवारी एक तरफ झुक गई थी। शिकायत के बाद उसे दोबारा निर्माण के लिए तोड़ दिया गया, लेकिन करीब नौ महीने बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। चहारदीवारी नहीं होने से ब्लॉक का हिस्सा खुला पड़ा है। आरडब्ल्यूए ने प्राधिकरण से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की है।
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