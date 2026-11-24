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यमुना सिटी (संवाद)। यमुना सिटी क्षेत्र में मंगलवार को वायु प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार शाम क्षेत्र का एक्यूआई 186 अंक रहा। इससे पहले सोमवार को एक्यूआई 221 अंक दर्ज किया गया था। इस तरह सोमवार के मुकाबले मंगलवार को एक्यूआई में 35 अंकों की गिरावट आई। इसके साथ ही क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सोमवार को हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी। वहीं, मंगलवार को एक्यूआई 186 पर पहुंचने से हवा मध्यम श्रेणी में आ गई। बदलते मौसम और तापमान के बीच प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव जारी है।