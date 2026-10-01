Noida News: किस्त का झांसा देकर 31 हजार पार

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ग्रेटर नोएडा। थाना कासना क्षेत्र के फैक्टरी एरिया डाढा के पास तीन युवकों ने गाड़ी की किस्त टूटने का झांसा देकर दानवीर से 3 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें बातों में उलझाए रखा और वहां से फरार हो गए। कुछ देर बाद दानवीर ने गाड़ी के डेशबोर्ड में रखे 28 हजार रुपये भी गायब पाए। पीड़ित ने आसपास आरोपियों की तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। दानवीर की शिकायत पर पुलिस ने तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी पंकज शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो