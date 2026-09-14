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Noida News: 251 महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर निकाली मंगल यात्रा

Mon, 14 Sep 2026 06:39 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 06:39 PM IST
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251 women carried Kalash on their heads and took out Mangal Yatra
संवाद न्यूज एजेंसी
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फिरोजपुर झिरका। 251 महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर निकाली मंगल यात्रा यात्रा में करीब 251 महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर श्रद्धापूर्वक भाग लिया। गणपति बप्पा के जयकारों और भजनों से शहर का वातावरण भक्तिमय हो गया।
शोभायात्रा सुबह सात बजे गढ़ अंदर स्थित प्राचीन श्री सीताराम मंदिर से शुरू हुई। फूलों से सुसज्जित पालकी में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विराजमान थी। कथा व्यास सिर पर भागवत ग्रंथ धारण कर यात्रा में शामिल हुए। महिलाओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मंगल भजन प्रस्तुत किए। ढोल-नगाड़ों और भजनों से माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा।
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शहरवासियों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। विभिन्न स्थानों पर छबील लगाकर श्रद्धालुओं को पेयजल, शरबत, जलजीरा, फल और बिस्किट वितरित किए गए। यात्रा चोपड़ा बाजार, लाल कुआं चौक, आर्य समाज रोड और पुराने डाकखाने से होते हुए श्री भैरु मंदिर पहुंची। यहां पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर समिति प्रधान सर्वेश सिंगल, सचिव विकास गुप्ता, कोषाध्यक्ष ज्ञानचंद गोयल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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