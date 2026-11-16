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Noida News: ग्रेनो में बनेंगे 22 सार्वजनिक शौचालय

Mon, 16 Nov 2026 09:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 09:54 PM IST
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22 public toilets to be built in Greater Noida
ग्रेटर नोएडा। पीपीपी मॉडल पर ग्रेटर नोएडा में 22 नए सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 51 जगह चिह्नित किए गए हैं। पहले चरण में ग्रेनो वेस्ट और ग्रेनो ईस्ट के प्रमुख सड़कों के किनारे और भीड़भाड़ वाले स्थानों को शामिल किया गया है। इच्छुक कंपनियों से आरएफपी के जरिये आवेदन मांगे गए हैं। प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक परी चौक, यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट, नालेज पार्क-2 मेट्रो स्टेशन, इंडिया एक्सपो सेंटर, नासा पार्किंग, चार मूर्ति चौक, चार मूर्ति अंडरपास, राइस पुलिस चौकी, सेक्टर अल्फा-1 मेट्रो स्टेशन आदि जगहों पर इनको बनाया जाना है। विज्ञापन के जरिए एजेंसी इनकी लागत निकाल सकेंगी। ब्यूरो
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