Noida News: स्वास्थ्य शिविर में 148 ग्रामीणों की जांच

विज्ञापन

बिलासपुर। नवादा गांव में शुक्रवार को आयोजित स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सकों की टीम ने 148 ग्रामीणों की जांच की। कई लोगों में खून और पोषण की कमी मिली, जबकि कुछ ग्रामीणों ने खांसी, जुकाम, बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत की। शिविर में रक्त, पेशाब, ब्लड प्रेशर, शुगर और वजन की जांच की गई। मरीजों को जरूरत के अनुसार दवाएं और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया गया। चिकित्सकों ने पौष्टिक आहार लेने, पर्याप्त पानी पीने और साफ-सफाई रखने की सलाह दी। शतायु हर्बल हॉस्पिटल सरकपुर की ओर से आयोजित शिविर का नेतृत्व संस्थापक डॉ. शैलेश रौसा ने किया।