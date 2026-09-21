Noida News: जिला कबड्डी ट्रायल में 14 का चयन
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 07:44 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 07:44 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जिला खेल कार्यालय गौतमबुद्ध नगर और जिला कबड्डी एसोसिएशन के समन्वय से मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय कबड्डी ट्रायल आयोजित किया गया। ट्रायल में विवेक राय, सिद्धांत, दीपांशु बंसल, मंगल, यशराज भाटी, कुणाल कुमार मिश्रा, लक्की चपराना, सत्य शुवम दास, प्रिंस, लविश, भूपेंद्र, अजीत, नमन तोमर और नौशाद का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ी मंगलवार को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में होने वाले मंडल स्तरीय ट्रायल में गौतमबुद्ध नगर का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रभारी जिला क्रीड़ाधिकारी डॉ. परवेज अली ने बताया कि मंडल स्तरीय ट्रायल के बाद चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 25 से 27 सितंबर तक अयोध्या में आयोजित की जाएगी।
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