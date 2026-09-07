Noida News: कबड्डी में 14 और बास्केटबॉल में चार खिलाड़ियों का चयन

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के चलते सोमवार को मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी और सब जूनियर बालक वर्ग बास्केटबॉल के ट्रायल में 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया। इनमें सीनियर महिला कबड्डी में 14 और सब जूनियर बास्केटबॉल में चार खिलाड़ी शामिल हैं।जिला खेल कार्यालय की ओर से आयोजित ट्रायल में सीनियर महिला कबड्डी के लिए साक्षी खटाना, ज्योति शर्मा, राधिका प्रजापति, साक्षी भाटी, प्राची भाटी, गौरी यादव, आरती, तन्नू, श्वेता, आरुषि, माही, पूजा कुमारी, झलक और श्वेता का चयन किया गया, वहीं सब जूनियर बालक वर्ग बास्केटबॉल में हृदयदीप सिंह, सक्षम कुमार, देव्यांश शिवम और आर्यन गौर का चयन हुआ। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. परवेज अली ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों का मंडल स्तरीय चयन और ट्रायल 8 सितंबर को कैलाश प्रकाश स्टेडियम, मेरठ में होगा। यहां खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जगह बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सीनियर महिला कबड्डी की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 15 से 17 सितंबर तक क्षेत्रीय खेल कार्यालय, डॉ. भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम, सहारनपुर में आयोजित होगी। वहीं, सब जूनियर समन्वय बालक वर्ग बास्केटबॉल की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 11 से 14 सितंबर तक क्षेत्रीय खेल कार्यालय, सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम, आजमगढ़ में होगी। उन्होंने खिलाड़ियों से आगामी चयन प्रक्रिया के लिए पूरी मेहनत, अनुशासन और खेल भावना के साथ तैयारी करने की अपील की। जिला खेल कार्यालय का उद्देश्य जिले की खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराकर उन्हें मंडल, प्रदेश और उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है।टेबल टेनिस के ट्रायल में नहीं पहुंचे खिलाड़ीविजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स परिसर में सोमवार को आयोजित सीनियर महिला एवं पुरुष वर्ग के टेबल टेनिस के जिला स्तरीय ट्रायल में कोई खिलाड़ी नहीं पहुंचा। खिलाड़ियों के नहीं पहुंचने के कारण ट्रायल में किसी का चयन नहीं हो सका।