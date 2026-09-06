Delhi NCR News: चार दिन बाद भी हत्यारों का कोई सुराग नहीं

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पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने 78 घंटे बाद लिया शवअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। नरेला के बाकनेर गांव में बृहस्पतिवार को प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद की हत्या के मामले में पुलिस को चार दिन बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस का दावा है कि तीनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनके परिजनों से पूछताछ कर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान में कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने चोरी की बाइक से वारदात को अंजाम दिया था और वारदात के बाद बाइक छोड़कर भाग गए, लेकिन पुलिस को अभी तक वह बाइक नहीं मिली है। सीसीटीवी फुटेज में वारदात के बाद भागते हुए आरोपी कैद हुए हैं।प्रमोद के पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने हमलावरों के एनकाउंटर की मांग कर शव लेने से मना कर दिया था। शनिवार को गांव पंचायत के बाद परिवार ने 78 घंटे बाद शव लिया। रविवार सुबह शव पैतृक गांव नाहरी पहुंचा, जहां मातमी माहौल में बूढ़ी मां बेसुध हो गईं, दोनों भाई व उनकी पत्नियां बदहवाश हो गईं। प्रमोद की पत्नी कुछ बोल नहीं पाई और दोनों बच्चे पिता का शव देखते रहे। परिवार ने कहा कि जब तक हमलावरों को सजा नहीं मिलती, वे न्याय के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अंतिम संस्कार कर दिया गया है।