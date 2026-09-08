Delhi NCR News: जेएनयू में गैर हिंदी भाषी छात्रा के उत्पीड़न का सहायक प्रोफेसर पर लगा आरोप

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पीडीएसयू ने की विश्वविद्यालय से मामले की जांच की मांगअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के सेंटर फॉर जापानी स्टडीज के एक सहायक प्रोफेसर पर गैर-हिंदी भाषी छात्रा का शैक्षणिक उत्पीड़न, भाषाई भेदभाव व अपमान करने का आरोप लगा है। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन (पीडीएसयू) ने विश्वविद्यालय से मामले की जांच व सुरक्षित शैक्षणिक माहौल की मांग की है।पीडीएसयू के अनुसार, सहायक प्रोफेसर ने छात्रा को कक्षा में हिंदी बोलने-लिखने का दबाव डाला, उसके दक्षिण भारतीय लहजे का मजाक उड़ाया और अन्य छात्रों से उस पर हंसने को प्रोत्साहित किया। छात्रा को हिंदी व संस्कृत के कठिन शब्दों व श्लोकों का अनुवाद करने को भी कहा गया, जिससे वह मानसिक दबाव में आ गई। क सितंबर को बीमारी के बाद कक्षा लौटने पर प्रोफेसर के पूछताछ व दबाव के चलते उसे कक्षा छोड़नी पड़ी।संगठन ने प्रोफेसर पर कक्षाएं व परीक्षाओं में देरी करने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा छात्रों के सरनेम व सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पूछने व लालकिला कार ब्लास्ट पर मजाक उड़ाने के भी आरोप हैं। पीडीएसयू ने इसे जेएनयू की आचार संहिता के विपरीत बताते हुए निष्पक्ष जांच व शिकायत के लिए सुरक्षित व्यवस्था की मांग की है। प्रोफेसर व प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जेएनयू की कुलगुरु प्रो. शांतिश्री डी पंडित स्वयं दक्षिण भारत से हैं।