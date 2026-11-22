अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने विश्व गुणवत्ता सप्ताह 2026 मनाया। इस दौरान नमो भारत आरआरटीएस परियोजना में गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखने और कार्यक्षमता में निरंतर सुधार पर जोर दिया गया। इस वर्ष विश्व गुणवत्ता सप्ताह की थीम गुणवत्ता : बेहतर प्रदर्शन की शक्ति रही।सप्ताह भर चले आयोजन के दौरान गुणवत्ता से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवादात्मक कार्यशालाएं, प्रशिक्षण सत्र और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विषय विशेषज्ञों ने कर्मचारियों को गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने, गुणवत्ता आश्वासन के बेहतर तरीकों को अपनाने और कार्यों में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जानकारी दी। इन सत्रों का उद्देश्य संगठन के सभी स्तरों पर गुणवत्ता को कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाना और परियोजना के प्रत्येक चरण में बेहतर मानक सुनिश्चित करना रहा। विशेषज्ञों ने गुणवत्ता से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं और कार्यप्रणाली में सुधार के तरीकों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर एनसीआरटीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने नमो भारत परियोजना के सभी कार्यों में गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और निरंतर सुधार के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराई।