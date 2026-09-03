Delhi NCR News: एनसीसी कैडेट्स को सिखाए आत्मरक्षा के गुर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 09:56 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 09:56 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) की आत्मरक्षा शाखा ने एनसीसी कैडेट्स को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया। सफदरजंग एन्क्लेव स्थित ग्रुप मुख्यालय दिल्ली ‘सी’ में आयोजित कार्यक्रम में कैडेट्स को आत्मरक्षा की बुनियादी तकनीकें सिखाईं गईं। इसके अलावा उन्हें संभावित खतरों से निपटने, परिस्थितियों के प्रति सतर्क रहने और आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके बताए गए। संवाद
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