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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   National Cattle-based Diwali Festival

Delhi NCR News: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राष्ट्रीय गोधन दीपावली महोत्सव का शुभारंभ

Sun, 01 Nov 2026 07:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 07:13 PM IST
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नई दिल्ली। जनकपुरी स्थित दिल्ली हाट में रविवार को सात दिवसीय राष्ट्रीय गोधन दीपावली महोत्सव-2026 का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और गो-पूजन के साथ हुआ। राष्ट्रीय गोधन महासंघ की ओर से आयोजित महोत्सव में देशभर की गौशालाओं और सामाजिक संस्थाओं के 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य औषधियों और प्राकृतिक उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। महोत्सव सात नवंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है।
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