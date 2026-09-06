Delhi NCR News: राष्ट्रीय एथलेटिक्स ऑफिशिएटिंग कार्यशाला दो अक्तूबर से
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:02 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:02 PM IST
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नई दिल्ली। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीईएफआई) 2, 3 व 4 अक्तूबर को मैत्रेयी कॉलेज में ट्रैक एंड फील्ड लेवल-1 पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। यह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।
इसमें अधिकारियों, कोचों और शिक्षकों को एथलेटिक्स नियमों व ऑफिशिएटिंग से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। सफल प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। संवाद
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इसमें अधिकारियों, कोचों और शिक्षकों को एथलेटिक्स नियमों व ऑफिशिएटिंग से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। सफल प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। संवाद
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