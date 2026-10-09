केजरीवाल का एलान: परिवार संग सीजेपी के प्रदर्शन में जाएंगे, बोले- यह पार्टी की नहीं; देश के भविष्य की लड़ाई
सीजेपी ने मतदाता सूची में कथित धांधली और 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है। इसी के मद्देनजर 10 अक्तूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का एलान किया है।
विस्तार
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह और उनका परिवार कल यानी 10 अक्तूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। यह प्रदर्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है।
'वोट चोरी' का गंभीर आरोप
सीजेपी ने मतदाता सूची में कथित धांधली और 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है। पत्रकारों से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और वोटिंग लिस्ट से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया।
पूरा देश मांग रहा इस्तीफा
उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं देते, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं और फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। यह सब ज्ञानेश कुमार की देखरेख में खुलेआम हो रहा है और पूरा देश अब उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है।
जनता से की भारी संख्या में जुटने की अपील
केजरीवाल ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या पार्टी की नहीं, बल्कि देश के भविष्य की है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में जंतर-मंतर पर पहुंचें। शनिवार से शुरू हो रहे इस आंदोलन में मैं और मेरा पूरा परिवार शामिल होगा और आप सभी को भी वहां पहुंचना चाहिए।