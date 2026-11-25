#WATCH दिल्ली: पंजाब में आम आदमी पार्टी की रैली से पहले AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, "कल पंजाब में महारैली है और लोगों में भारी उत्साह है। इसमें हजारों लोगों के जुटने की उम्मीद है। पिछले पांच वर्षों में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने जो काम किए हैं, उन्हें लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पंजाब की महिलाएं बड़ी संख्या में लगभग 100 प्रतिशत AAP का समर्थन कर रही हैं... AAP ने पंजाब में नशीले पदार्थों के खिलाफ एक व्यापक जंग छेड़ रखी है, जिसके काफी अच्छे नतीजे सामने आए हैं। कई गांव पूरी तरह से नशा-मुक्त हो गए हैं। पंजाब में नशे की समस्या को अन्य पार्टियों खासकर शिरोमणि अकाली दल (SAD) और भाजपा के कार्यकाल के दौरान फैलने दिया गया, जो 2007 से 2017 के बीच सत्ता में थीं। वे ही इसके लिए जिम्मेदार हैं..."